澎湃新聞報導，巴黎奧運大陸奧運健兒代表團，8月29日中午搭機抵達香港，開啟3天訪問活動。下午舉行媒體見面會。游泳「超英趕美」金牌選手潘展樂勉勵新一代年輕人應該不怕苦、不怕累。最年輕全紅嬋則認為「有熱愛就去追吧！」

香港大公文匯網報導，以46.40秒打破世界紀錄獲得100公尺自由式、4x100混合接力兩面巴黎奧運金牌的潘展樂被問到「新一代年輕人應該有什麼樣的精神特質？」時回答說：「不怕苦、不怕累，為國爭光。」至於如何當好榜樣，他表示，先把自己訓練好，等成熟一點之後，再開始做別人的榜樣。

報導還稱，女子游泳獲一銀五銅的張雨霏，在答詢時表示，因參加游泳世界盃香港站，曾到過香港兩三次，對香港還算熟悉，有品嘗當地美食。她在舉例時還用廣東話說「蝦餃」、「叉燒包」，直言非常喜歡港式早點。

中國奧運史上最年輕的三金王、17歲巴黎奧運跳水雙金的全紅嬋，被問到有什麼話勉勵大家時稱：「我覺得有熱愛就去追吧，不要害怕失敗，然後也是很謝謝大家喜歡我。」

報導稱，當天，全紅嬋再收可愛公仔，並在記者會結束後舉著新收來的公仔同大家道別。

奧運四朝元老、桌球男團金牌選手之一馬龍表示，非常有幸隨代表團第四次訪港。被問到奧運會後打算，馬龍表示，至少現在自己還是運動員身分，如果有轉變一定也會讓大家知道。

桌球男單金牌樊振東表示，首次跟隨代表團到香港交流非常開心，希望接下來能夠與香港各界進行友好、緊密的交流互動。

花式游泳雙人金牌王柳懿和王芊懿，將於今年9月入讀香港教育大學。會上，王柳懿稱，香港是個非常國際化的城市，選擇香港除了離家近，還有助於提升國際視野。她提到，在中國花式游泳隊備戰巴黎奧運期間，有許多科研手段介入，有助於提高成績，香港高等教育可以為學生提供更好的教育環境與資源。此外，她選讀體育教育和運動科學專業，可以與自身專業與經歷結合，提升專業知識，不斷推動體育科學的進步，為中國花樣游泳未來發展貢獻自己的力量。

稍早前，香港特別行政區政府在機場舉行了歡迎儀式。

率團訪港的大陸國家體育總局局長高志丹致詞表示，在巴黎奧運會上，中國體育代表團取得40面金牌，共91面獎牌的優異成績；香港也取得兩面金牌，共4面獎牌的歷史最好成績。

8月29日傍晚，代表團成員出席特區政府舉行的歡迎會和晚宴，30日和31日將出席三場公開活動，分別是伊利沙伯體育館大匯演，以及兩場分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的運動項目示範。