民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒數日，今民眾黨召開澄清記者會對外說明。柯文哲表示，當初木可公司成立，是因為有很多家公司和他接洽，想販賣相關紀念品，他認為乾脆就找一家，統一授權處理，對他而言是「省麻煩」。

柯文哲說，他一開始為何與木可簽約，因為2020年底時很多公司來找他出柯文哲相關的紀念品去賣，他怎麼可能跟每一家簽約？乾脆就找一家，全部授權統一處理，對他來說是省掉麻煩，這是木可公司成立的理由。

柯文哲表示，跟木可現在的爭議，是去年5月20日成立競選帳戶的時候，做了三波捐款換小物，物價總成本約1400萬。木可收管理費是應該的，因為還要幫忙寄收貨、倉儲、售後服務等，收10％合理，但不可以把整個總收益1.5億當做分母，這是目前有爭議的地方。

柯文哲說，這也是他要檢討自己的地方，整本帳簿除了財務長李文宗外，其他人都沒看過，想說就相信他去處理。他表示，自己常講相信制度、不要相信個人，結果他自己犯了「相信個人」的錯誤，如果有一個制度，今天不會搞成這樣。

柯文哲強調，去年競總募了將近4億，其中1.5億都是捐款換小物，而大部分捐款都是最後一個月才大量進來，當時支出已經3億多。