檢廉偵辦京華城容積率案，30日上午搜索民眾黨主席柯文哲住處及台玻大樓的辦公室；柯文哲要被帶往廉政署前，突然停下腳步對現場記者表示，「希望執政當局要清楚地說明，他今天是有什麼證據要做這個動作」。針對柯文哲強調「執政當局」，媒體人羅旺哲分析認為，柯文哲是要形塑出「白綠對抗」的氛圍，防止小草轉向。

羅旺哲30日在臉書粉專貼文表示，柯文哲為何強調「執政當局」？柯文哲30日中午從家中被帶往廉政署，走出家門時，特別講了一句話：「我非常坦蕩，沒有問題，執政當局要清楚說明，有什麼證據要做這個動作」。這話是什麼意思？最直接的解讀，就是指向執政黨司法迫害的意味。

羅旺哲點出，柯文哲也觀察到一個現象，就是小草因為這幾次風波，漸漸轉向支持，尤其從民調上呈現出「柯跌賴升」的現象。所以柯文哲要形塑出「白綠對抗」的氛圍，防止小草轉向，連前一天記者會上，也講了許多「理念性」的喊話，目的就是要留住支持者。但是這招有沒有用？

羅旺哲接著指出，除非柯文哲能在京華城案中全身而退。否則隨著民眾黨自身爭議跟案情發展，只能說要形塑「白綠對抗」的氣氛，效果相當有限。

★未經判決確定，應推定為無罪。