台灣醫事法律學會執行長羅浚晅最近在節目上指出，民眾黨主席柯文哲只要說謊就會咳嗽，原因是當人類要說謊的時候，大腦就會飛速運轉，身體協調不及就會感到喉嚨很緊，而咳嗽就是讓喉嚨更加順暢的反應。對此，胸腔科醫師蘇一峰稱，這說法找遍醫學教科書也沒找到，並稱當人連續三天吃甜麵包加甜飲料當三餐，產生了胃食道逆流，自然會咳嗽。

蘇一峰在臉書發文表示，羅浚晅提到柯文哲說話前會咳嗽是因為說謊，還稱說謊時大腦要動很快，腦區來不及協調，喉嚨就會緊，緊的話就要咳幾聲讓它順暢。蘇自嘲，自己每天門診看咳嗽，從來沒想過說謊是咳嗽的原因，真的是太遜了。

蘇一峰提到，當一個人連續三天吃甜麵包加甜飲料當三餐，產生了胃食道逆流，說話時當然忍不住咳嗽，卻被羅浚晅批評是「柯文哲他因為開口要說謊，喉嚨緊所以才咳嗽」。

蘇一峰提出質疑，自己找遍醫學教科書，也沒看過咳嗽教這個診斷，「病人咳嗽等於愛說謊？台大醫院有教這個嗎？」他還補充，一般出現咳嗽症狀，去看普通科別，可能只會得到肺炎、支氣管炎、氣喘等診斷結果。