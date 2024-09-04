由於台灣社會風氣開放，人情味濃厚，不少外國人選擇在這定居生活。但近日有名在台灣生活的歐洲人發文稱，台灣除了人行道被車跟店面占住，對於寵物的態度也非常不友善，尤其是公園中有一些長輩，動輒大吼大叫，對狗的態度相當差，讓他感覺到很粗魯。

原PO在國外綜合論壇《reddit》發文指出，他觀察到在台灣許多地方，人行道往往被車子跟住家占用，行人被迫走到馬路上，讓人感到非常危險。他強調，過去在別的國家都沒有這種情況。

他還提到，自己常常在公園裡坐著吃飯，但看到一部分老人對寵物非常不友善，像是當小狗碰巧在公園的石雕或長椅旁邊小便，老人就會大聲訓斥，把狗趕走。原PO強調，自己的老家在歐洲，人們對這種事情比較寬容，不會對狗撒尿有強烈反應，「老實說，對這麼小的事情大吼大叫，實在很粗魯。」

此外，原PO還補充，在一些公寓大樓裡，管理員特別不喜歡寵物，且對狗態度不好的人，似乎也不太關心被汽車或店面擋住的人行道。不過他最後還是強調，「大致上來說，住在台灣是很舒服的」。

但對於原PO的說法，也有其他外國人抱持反對意見，留言「我是美國人，如果有人讓他們的狗在人們坐的長椅撒尿，我也會很生氣」、「這位朋友，你已經不在歐洲了」、「我住在芝加哥，同時也是一名狗主人，但我依然宣導不要讓狗在長椅邊尿尿，不然狗尿味會越來越重」、「我倒是覺得台灣的寵物被寵壞了，出門還把狗放嬰兒車裡」。