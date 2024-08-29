民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，白營29日召開記者會說明澄清，柯表示將向黨中央請假3個月，主動申請調查，並為政治獻金申報風波，向支持者一鞠躬表達歉意。前立委郭正亮認為，這是一場幾乎完全失敗的記者會。針對錯帳高達2000萬，這些錢跑去哪裡了，還是沒辦法交代。名嘴歷史哥李易修歸納結論：錯信小人都是我的錯，但最大錯在小人。媒體人謝曜州則直呼笑死人，痛批「謊話連篇，避重就輕，推諉卸責！」

「謊話連篇，避重就輕，推諉卸責！」謝曜州今(29日)在白營內帳說明記者會後發文直批，他提到柯文哲會中提到「木可跟競總是同一票人，木可多拿1300萬，木可跟競總打官司」、「我個人使用辦公室，現在變成黨團辦公室」等相關說法，直言「笑死人！」

歷史哥則在粉專PO出他整理的【白內帳記者會最終版（應該吧）】：

1. 木可公司負責人是李文娟

2. 李文娟是柯競辦的出納兼會計

3. 木可只是友好廠商

4. 柯文哲授權肖像權給木可拿到400萬

5. 木可跟柯競辦超收1300多萬應該要退回（柯競辦光是授權費就給了木可600萬）

6. 木可公司登記在民眾黨黨部

7. 李文娟的哥哥是競辦財務長李文宗

8. 民眾黨跟柯文哲管不了木可公司

9. 民眾黨替木可公司宣布解散

10. 民眾黨官網唯一推薦木可公司小物（目前已下架）

「結論：柯文哲給木可公司是獨立的存在。柯：錯信小人都是我的錯，但小人最大錯！小草：永遠支持柯主席！藍綠都不敢公開帳目！」歷史哥質疑，「算了…寫不下去了。想了22天給這說明！大家怎看？」

網友表示「超收1000多萬經過那麼久才知道？木可不是已經清算，餘額捐出，怎麼退還？騙鬼」、「草包當神，這批很純」、「總歸一句話：都是別人的錯」、「所以到底解釋清楚了什麼？阿北啊你就一直裝傻吧」、「裝睡的人叫不醒」、「完全兜不起來，這根本是想卸責反而自證己罪的記者會」、「真不愧是綠出身，當他們的支持者都特別好騙就是了」、「他一開記者會就打雷打不停」、「怎麼聽起來是圓謊記者會啊？」