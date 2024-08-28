民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波未平，又遭爆出拿4300萬現金買商辦，柯回應是拿選舉補助款做個人使用，爭議不斷。柯文哲27日表示，將於29日本週四召開記者會對外說明，但不包括京華城案。粉專「不演了新聞台」強調，當初藍白合破局，沒有政黨輪替當然很可惜，但藍營開了山海關，才是滅黨之災！國民黨台北市議員游淑慧則直呼，早就提醒白營，賴清德當選總統，第一個倒楣的是高虹安、第二個就是柯文哲。

不演了新聞台27日發文提到，柯文哲爆出拿選舉補助款4300萬現金購入立院附近商辦，作個人使用，還說是「參照他黨慣例」三分之二歸個人，不過當時選後賴清德與侯友宜選舉補助款分別為1.6億與1.4億，皆全數捐出。對此。侯友宜27日上午表示，「其他政黨事情就不評論了，謝謝」。

「從郝龍斌到侯友宜，國民黨裡那些整天想把黨送給柯文哲的人該汗顏！」不演了新聞台強調，過去一年多，藍營部分人只要隨便一點小事，就把侯友宜嫌到沒有一點好，卻對柯文哲各種乖張言行視而不見，甚至曲意迴護。「沒有政黨輪替當然很可惜，但開了山海關，才是滅黨之災！」

游淑慧留言直呼，只能說 某些人貪財，貪到不願犧牲短利，寧可讓賴清德漁翁得利……「去年我多次跟民眾黨私下說，也在政論節目公開說：賴清德當選，第一個倒楣的是高虹安、第二個倒楣的是柯文哲。果不其然！」

游淑慧強調，民進黨也想整盧秀燕或蔣萬安，但因為高和柯就是有東西在民進黨手上了，當然先下手……「蒼蠅叮有縫的蛋！」

而對柯文哲27日將重開查帳記者會，名嘴歷史哥李易修發文直呼：「白內帳記者會要復活了！又有賽評可以開了嗎？」引來吃瓜群眾網有熱議。