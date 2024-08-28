民眾黨發言人吳怡萱。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波續燒，有媒體報導指出，木可公司曾匯一筆400多萬的專款到柯的私人戶頭，名義是肖像使用權，質疑是否藉銷售競選小物，從中獲取個人利益。對此，民眾黨發言人吳怡萱說，一切都有按照合約進行，這是刻意誤導社會風向，希望這種歪風不要再繼續。

吳怡萱今晚說，對這種特定的放風聲方式，感到非常遺憾，呼籲相關單位或是有心人士，不要用這種「切香腸」的方式誤導風向。她說，這本來是明天記者會，要跟大家公佈的範疇。

吳怡萱說，這個是把柯文哲的肖像權授權給木可，授權金已作為民眾黨的黨務跟公益使用，一切都是有依照合約在進行。她認為，這是有人刻意在他們開記者會之前，誤導社會大眾風向，希望這種歪風不要再繼續，細節明天會在記者會上跟大家一次說明清楚。

媒體追問，這是有內鬼嗎？吳怡萱表示，不知道這個內鬼是從哪裡出來，會是檢調單位嗎？不曉得。

★未經判決確定，應推定為無罪。