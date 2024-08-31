台北京華城容積率弊案持續延燒，民眾黨主席柯文哲在昨日至台北地檢署接受約談時，因晚上拒絕偵訊且欲逕自離開偵查庭，今（31）日凌晨遭北檢當庭逮捕。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤直言，司法不允許特權，也無懼民粹，「該怎麼辦就怎麼辦」不正是柯文哲的名言嗎？吳思瑤批評，地檢署不是你家，愛走就走。

吳思瑤指出，民眾黨大動作帶風向煽動小草，硬要把貪污被告塑造成司法受害者，再一次見證卡提諾法學院的水平，還有民眾黨立委黃國昌熱衷「政治干預司法」的慣行。

吳思瑤表示，柯文哲不是因為拒絕夜間訊問遭逮捕，而是因為欲任意離去而遭逮捕，檢察官允許柯文哲主張要休息，但休息必須是在地檢署內，而不是要求離開回家，柯文哲執意離開地檢署，檢察官被迫選擇當庭逮捕，檢調辦柯文哲，完全依據《刑事訴訟法》規範，程序規定制度都有，SOP清清楚楚。

吳思瑤強調，法律之前人人平等，司法SOP沒有人可以例外，被告就是被告，柯文哲不該有特權；吳思瑤批評，地檢署不是你家，愛走就走，檢調作業也不是黃國昌可以嘴的，聽聽國民黨立委吳宗憲怎麼說，「檢方沒有疲勞訊問，這完全符合正常做法」，黃國昌的正義會轉彎，恥度無下限，而柯文哲的SOP，真的跟你我想的不一樣。