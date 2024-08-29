民眾黨主席柯文哲近期爭議連環爆，他將於今（29）日下午召開記者會說明相關細節，而資深柯粉、民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉透露，先前發文消遣木可公司爭議時，柯曾致電表達不滿，自己當下罵了他10分鐘，甚至還邊罵邊哭，她更透露，自己在大選期間自願當柯的志工，大力替柯輔選，結果選後卻沒被邀請參加柯的感恩餐會。

朱蕙蓉今在廣播節目《歷史易起SHOW》接受時事評論員「歷史哥」李易修專訪，她提到，自己與柯文哲關係不錯，時常打電話聊天、講笑話，先前自己在直播時臨時起意打電話給他，他也不會生氣，有時候聽到涉及名譽的事，如政論節目在罵時，自己會親自打電話詢問柯，而柯也會解釋相關細節，「可以活到今天，我覺得就是因為沒給他任何諫言過」。

而到了今年8月8日，朱蕙蓉提到，當天她透過自己的粉專「大媽老司機」發文，談論木可公司相關爭議，當時她除質疑，木可公司成立時的資本額是250萬，這筆錢是否有人幫忙出？更調侃，自己經營公司近40年，從來沒有人送錢來，沒想到隔天就收到柯文哲的Line訊息和電話，「他不開心，截圖要來罵我」。

朱蕙蓉接著說，當時的情況是柯文哲先傳訊息，見她回的口氣不好後，又用Line打電話，當時她告訴柯「什麼都不要講」，然後整整罵了柯10分鐘，期間甚至邊哭邊罵。朱蕙蓉指出，當時會哭出來的原因，是因為自己耐心看完所有政治獻金資料，發現有很多筆200元捐款，這正是小草們所捐，民眾黨怎麼能辜負這些人？這些帳到底是怎麼作的？在講到激動之處，她甚至語帶哽咽，節目組見狀還遞來衛生紙。

另外，朱蕙蓉透露，柯文哲選總統時，自己關閉公司跑去當志工，更曾自費、在全台灣四處幫忙做街頭民調，「這是熱情我願意」，結果選後柯不僅一句謝謝沒說，甚至連感恩餐會都沒邀她。