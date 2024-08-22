關於民眾黨柯文哲政治獻金報帳疑雲，前民眾黨員吳靜怡直言，以前蔡壁如管很多事，決定要見誰、不能見誰，全力守著柯文哲辦公室門口，是柯文哲很重要的人際關係斷點，也是麻煩的斷點。而柯文哲現在所有的案件，剛好都在蔡壁如離開之後發生的。

吳靜怡21日在網路節目《豈有此呂》中表示，2019年民眾黨創黨，2020年成功選上5席不分區立委，開始有非常多的人入黨。但柯文哲對有些人採取比較激進的手段，「但我不喜歡，因為那些人都是兄弟姊妹」。

吳靜怡披露，2021年，她到市府見柯文哲，建議3件事情。一，不要用網軍側翼去攻擊別人。二，不應該有內鬥文化，會傷到自己人。三，不應該用不專業的人，去領導專業的人。柯文哲聽到後，跳起來搥桌子，連筆也飛起來。

柯文哲形容蔡壁如，會看很多原文書，有很多證照，又非常聰明，「要我幫她」，吳靜怡回憶，「我的邏輯就是要她離開北市府去創黨」，「我就跟她說，開臉書，當政治人物吧！」

對於郭正亮認為，如果蔡壁如還在柯文哲身邊，柯文哲不至於落到今天的下場。吳靜怡直言，以前蔡壁如有權力也幫忙管錢，後來柯把權力交給黃珊珊，把管錢的工作交給李文宗。現在所有的案件，剛好都在蔡壁如離開之後發生的。

台中市政府市政顧問蔡壁如於8月12日表示，候選人都很忙，不一定清楚了解每筆政治現金的來源及細項，但她仍信任民眾黨主席柯文哲是清白，一定能挺過這次風波。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

吳靜怡披露，蔡壁如管很多事，要見誰、不能見誰、千萬不能見誰，都是蔡壁如決定的，蔡壁如盡全力守著柯文哲辦公室門口。所以蔡壁如以前是柯文哲很重要的人際關係斷點，也是麻煩的斷點。例如大巨蛋案，完全跟柯文哲無關，因為斷點是蔡壁如；可是京華城、北士科，卻找不到斷點。

吳靜怡提到，從2014年到2020年的選戰，柯文哲已經不是素人，每一場選戰都有財政委員會，每一周都有固定時間專門開財務會議，要確認通過大筆支出。但這次政治獻金案，柯文哲好像沒有開過這個會議，且總幹事不會召集會議嗎？

吳靜怡認為，其實只要老老實實把內帳攤開，把發票貼出來，承認有瑕疵，譬如報錯便當費用，或是沒有把宣傳面紙發給立委，還要立委買，是不對的。其實都可以解釋清楚，一天記者會就好了。但他們總是在用昨天的解釋在圓前天的謊，今天的解釋在圓昨天的謊，明天是不是又要來圓謊？大家聽不下去！