檢方在前桃園市長鄭文燦住處搜出678萬餘元。民眾黨立委黃國昌大酸，民進黨大官隨隨便便家裡就有上百、上千萬現金，「新台幣淹腳目」。民進黨台北市議員林延鳳指出，黃先前曾力挺鄭連任桃園市長，入金羞辱鄭，卻雙標不敢評論民眾黨主席柯文哲以4300萬現金買房一事，未來只要柯沒有政治利用價值，黃也極有可能對付柯。

林延鳳大酸，黃國昌是典型的雙標，面對柯文哲以4300萬現金買房不敢評論，面對鄭文燦被起訴就滑坡解讀，柯文哲買房出手闊綽、看房眼光獨具，家裡搞不好還有上億現金，若柯未來被爆出第4間房或更多不明金流，黃的雙標就會瞬間變成迴力鏢重重打臉。

林延鳳也表示，黃國昌2017年還是時代力量主席時，曾和鄭文燦同台參加「桃園黨部開幕」時，稱讚鄭施政成績有目共睹，並支持連任，與今日評價相差甚遠，顯示黃看風向能力強大。她預估，柯文哲對黃國昌一旦沒有政治利用價值，黃也極有可能複製當時羞辱鄭文燦的話，來伺候柯文哲。