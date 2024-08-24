民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳爭議，「柯黑大魔王」民進黨立委王世堅在節目專訪上提到，柯文哲若被關，他會帶便當去探望，柯文哲今（24日）怒嗆，要賭就賭大的，「我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球。」對此，王世堅下午回應表示，他沒有落井下石，是釋出溫暖，而柯就是要鬥嘴，要賭就賭可行的，像是高空彈跳。

王世堅指出，他對柯文哲的評論都是基於事實合乎情理，唯一錯的就是破壞柯文哲看豪宅、買豪宅的心情，柯的事情焦點是社會大家在討論，柯文哲收割小草捐款，卻購買億萬豪宅，這是何等的殘忍？過去說居住正義，變成豪宅上億？這才是問題的焦點，柯文哲搞不清楚嗎？

王世堅批評，現在是社會質疑你，不是王世堅要跟你鬥嘴，他從來不會落井下石，柯已經卸下首都市長的光環，不必再監督他，他是基於上節目受訪，當然要做合理的評論，這些都是基於事實，而且合乎情理。

針對柯文哲稱要對賭？王世堅說，要賭就賭大的、做得到的，吞曲棍球那是段宜康跟韓國瑜之間的事情，那也都過去了，要賭就賭可行的不是嗎？比如說，就告訴你要賭就賭高空彈跳，這才是可行的。

他還提到，當時柯文哲到基層掃街，還幫他背麥克風幫他宣傳，因為當時他什麼都沒有，還在初選階段，柯的第一場基層掃街拜票，他沿街幫助柯拉票，兩個半小時不是為了自己，而是為了他，當時想白色力量崛起，代表年輕人一股清新的力量，而且民進黨有雅量，成功不必在我，只要贏得首都市長選舉，不一定要民進黨的人才。

王世堅批評，柯文哲既然買得起豪宅，為什麼選舉裝窮？欺騙小草的感情，十年前柯質疑連勝文的帝寶，參選就是反對上億豪宅，柯文哲還到現場說當選台北市長以後，一定要幫青年朋友無殼蝸牛找房子，結果先幫他兒子找了豪宅當作結婚用的新宅，用的錢又是不清不楚，這個才是關鍵。

王世堅說，不是買不買得起，如果買得起，為什麼過去要裝窮？這是不應該的。拿到小草這麼多的感情和捐助就要說到做到，不一定要住在破房子，但是一生要為居住正義奮鬥。

王世堅也提醒，柯文哲應該收心，好好檢視帳目，這些政治獻金可能傷不了柯什麼，但是緊接著三大弊案，是牽涉到很嚴重的法律問題，柯文哲幾個月前還說京華城就算圖利又怎麼樣？犯了什麼法？圖利本身就是違法的。

王世堅說，圖利和貪瀆是一體兩面，沒有金流對價，違法批示這種跟常理違背的指示就是圖利，柯文哲要收心，只有在醫學是專精不否認，但其他很多不是那麼懂，對法律教育交通等都一竅不通，就是基於智商157，結果踢到鐵板了，柯一向就認為自己很厲害，自比雍正，這種帝王心態，個人做事個人擔，自己造業自己受，絕對不會對卸下首都市長職位光環後的柯文哲補踹他兩腳，純粹是基於事實合理評論。