民眾黨主席柯文哲遭檢舉在台北市長任內，處理京華城案將土地容積率提高至840％，疑涉圖利案，檢廉已加快偵查腳步。台北地檢署今早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席「威京小沈」沈慶京等人辦公室及住處，並約談沈慶京等人到案，廉政署稍晚將陸續移送北檢複訊。

對此，北檢低調不願證實。據了解，沈慶京日前出國，因此檢廉等他返國後採取偵查行動。

台北地檢署先前以被告身分傳喚前副市長彭振聲，訊後諭令限制出境、出境，檢廉21日曾約談前監委劉玉山、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城、政治大學地政學系教授白仁德等3名都委，釐清柯市府提高京華城容積率的決策、北市都委會討論過程，調查柯市府提高京華城容積率決策是否涉及圖利。檢方迄今已約談14名都委會委員作證。

柯文哲涉及京華城、北士科、北市萬大魚果市場3大圖利案、以及柯政治獻金「假帳案」，北檢除魚果市場案外，其餘3案都已發動相關偵查行動。