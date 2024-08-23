民眾黨主席柯文哲身陷2024總統大選政治獻金申報不實風波，妻子陳佩琪此時卻傳出7月去看一戶要價1.2億元豪宅，陳佩琪表示，的確有去看「上億豪宅」，感覺空巢期憂鬱症又快來，所以才想找些過去想做卻沒做的事去做。前立委沈富雄表示，陳佩琪這個時候去看房子，實在「白目」。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳佩琪講看房子是一種樂趣，的確是有這樣的事，他認識不少人很喜歡看房子，看房子的過程中非常enjoy。但是如果是這樣，陳佩琪實在「白目」，她不曉得他們家的火燒成這個樣子，她還把這個當娛樂，太奇怪了，而且他看的都是很貴的房子。

沈富雄指出，柯文哲京華城等3大案，跟政治獻金是平行的兩大塊，你可以嗅到有些有問題的地方，質疑政治獻金不是一個人敢做的事情，起碼有3個到7個，甚至9個、10個都有可能，也許有一群人漸漸覺得，把進來的錢少報、出去的錢多報，這之間的差別就可以藏起來。

沈富雄甚至質疑，那3大案也是同樣的道理，絕對沒有一個人敢這樣做，可能是2個、3個、5個、7個以上的人，不約而同朝同一個方向做同一件事情。