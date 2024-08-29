最近銀行房貸滿水位，預售屋市場不受影響，隔岸觀火，加上年底前央行Q3理監事會議為貨幣政策的可能變數，總體來說，市場專家認為房市信心不若上半年，暑期檔推案建商推好、推滿！新案登場呈爆炸量近2,800億元，創下新高。

住展雜誌今（29）日公布統計，被視作房市淡季的7、8月暑期檔，北台灣在今年推案量來到2762.9億元，創下統計以來紀錄新高。

統計2018年迄今近7年來，除了今年外，2019、2020、2022年，都突破2,000億元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，暑假期間因為父母們陪伴小孩，加上時值民俗月，買氣較不穩定，過去被認為是房市淡季，建商多將重心擺在928檔期。

不過這幾年檔期概念已淡化，建商也開始不受時節限制推案，今年房市翻揚，與兩年相較，新案推出攀升50.1％。

其中首善之區台北市，推案量一舉突破1,000億元大關，達同期新高紀錄，比去年同期爆增350.1％，量能占北台灣超過4成，成為超級戰區。

其中也在於文山區「元利四季莊園」，海量推案助攻，凸顯台北市門牌鍍金，長期看好，建商趁勢推案，毫不遲疑。

另外基隆也是一案定江山，暖暖區破百億案量的「甲山林城上城2-美麗上城」，進場開案，讓推案量較少、比較基期低的基隆市兩年相比有倍數成長。

不過，宜蘭年減36％，近期搭不上房市熱潮，買氣多被其他熱門縣市磁吸，純以在地客為主，又相較都會區對民俗月更有顧慮，推案量不振其來有自。

新竹減少13.6％，今年以來除了香山區、寶山鄉的「宏道新竹帝寶」系列大案外，新案量一直不顯眼，建商去化舊案就能賺，不著急進場，還能以量制價，都讓數據呈現溫和。

新北市減少28.7％，由於上半年多案光速完銷，建商也開始緩推緩賣，追求更高的獲利空間，中永和區、三重區等指標案都擺在後頭，不爭一時。

陳炳辰指出，今年928即將登場，台北市大安區、文山區、信義區，新北市永和區、中和區、三重區，以及新竹市香山區、桃園市中壢區，預期推出指標大案，而此檔期在北來灣來說，以2000多億元推案量為高，推測今年可維持水位，不無機會創下新高。至於買氣是否同步跟進，直接變數是9月央行理監事會議調控房市的可能性，間接干擾則有資金穩定性、整體房市信心不若上半年，年底還是得謹慎以待。