凱基投顧指出，在資金氾濫、科技業紅利、缺工缺料引起的造價上漲驅動下，台灣房市2020年以來呈現強勁多頭走勢，原本2022年第一季已見疲態，2023年第三季政府再釋出預售屋禁止轉讓、新青安貸款等政策，將供給限縮並點燃需求，使房市漲勢恢復。

鑒於本波房市上漲之供需背景因素仍持續存在，2025年起更有碳費開徵，根據凱基投顧產業訪談，建設業界評估碳費開徵對造價影響約10％內，加上租屋市場健全化轉嫁租金引發租不如買等潛在政策利多，凱基投顧維持房市多頭延續看法。

凱基投顧考量市場供不應求，建商順勢推遲新案開賣時間，房價上漲受惠更多，營建利差擴大，庫存土地漲幅倍數於房價，將大幅挹注建案獲利，以及建案周期約4～6年，獲利提升須待完工交屋才會陸續顯現，綜合上述數點，看好營建族群獲利將進入至少二年以上之上升周期，此外，營建業更是少數獲利能見度達二年以上產業，且具有高殖利率特性，營建類股具重新評價（Re-rating）空間。

法人指出，興富發為國內上市櫃營建股龍頭，推案布局集中於雙北以外之四都，且於2020～2023年間積極獵地儲備建案，隨著建案陸續完工交屋，將進入長達數年之獲利上升周期。