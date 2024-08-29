房市前景不明，建商興建速度也放緩，住商機構觀察內政部資料，上半年全台開工量約5萬2712宅，回到疫情前2019年水準；其中，新北市上半年開工量3,575宅，創2009年統計以來同期史上新低。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，建商申領建照後需半年內開工，且可展延3個月，因此開工量反應半年前至9個月前的新案市場狀況，當時適逢《平均地權條例》修法通過，加上建商專注銷售餘屋，致使開工量驟減。

根據內政部統計，上半年度全台扣除農舍的純住宅開工量達5萬2712宅，與去年同期相比減少21.8%，同時為近6年來同期最低。觀察六都數據，其中三都開工量皆呈現不同程度衰退，新北市上半年開工量僅3,575宅，不僅年減幅高達71.6%，也創內政部自2009年有統計以來同期新低；而台南市上半年開工量達3,259宅，年減幅高達49.1%，近乎腰斬；而近年來都為建照量、開工量龍頭的台中市，今年上半年開工量達1萬2240戶，與去年相比也減少22.5%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，開工量會出現大幅衰退，主因為去年7月《平均地權條例》修正案正式上路，房市前景較不看好，加上土建融限縮、工料雙漲等因素，致使整體開工量皆呈下滑；至於新北市會達到開工量同期歷史新低，研判為疫情後建商推案集中於新北市第一環以及與淡水、新店等行政區，上述區域餘屋量供給大，建商較專注於銷售，致使延後開工情況嚴重。

另觀察其他三都，台北市上半年開工量成長26.4%最多；桃園市則以年增率約11.6%，漲幅居於六都亞軍；而高雄市與去年同期相比成長約1.1%，賴志昶指出，台北市近期新案供給以都更、危老案件為主，由於都更流程曠日廢時，若順利整合且無其他因素干擾，大多會即時開工；而桃園市則有各大重劃區、機場捷運等議題加持，新案供給量穩定；至於高雄市則受限於去年打炒房氛圍濃厚，但本身仍有不少產業議題，因此開工量維持平盤。

徐佳馨提醒，雖說延後開工等話題沸沸揚揚，惟下半年還面臨銀行限貸等風暴，對建商與代銷銷售增添不小壓力。對購屋人而言，新案市場多為「先售後建」的預售模式，且適逢市場「有錢也借不到」氛圍濃厚，建商延後開工，也就意味延著消費者能延後交屋與申請貸款，不失能讓民眾躲過限貸風暴與違約，但建商品牌實力強弱，才是眼下購屋時比房價更要緊的事情。