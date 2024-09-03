台中市府市政會議3日審議114年度市府總預算暨附屬單位預算，市長盧秀燕指出，明年度預算預計支出1908.1億元，因正好是付款高峰期，支出較今年增加，但歲出、歲入差額縮小至93.79億元，舉債規模也較今年少0.7億元。值得一提的是，除了延續今年建設與政策，明年市府特別編列88.63億元為中捷藍線開工與工程經費。

盧秀燕表示，在市府團隊共同努力下，台中市人口不減反增，因為人口增加，明年度總預算也隨之增加，除因部分項目按照人口數會調升，另也有些建設剛好是付款高峰期，包括台中綠美圖、國際會展中心及太平、北屯國運中心等都將於明年落成。

在交通建設方面，盧秀燕說，明年度中捷藍線將開工，市府編列88.63億元開工款項，並積極籌備成立捷運工程局；此外，市民喜愛的雙十公車、ibike等經費也有增加，同時在維持行人正義方面，也編列道路燙平3億元、路口照明與號誌增設等經費3.35億元。

盧秀燕強調，教育預算在所有預算項目中排名第一，今年開始市府推動「陪你長大」全面汰換可調式課桌椅計畫，將分三年推動，明年是第二期；此外，明年市府也繼續投入1億多元經費招募外籍英語老師，全新推出的「好孕專車」將於明年1月1日上路，將提供乘車券給懷孕婦女產檢、外出搭車使用。