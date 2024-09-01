台南市上半年熱門交易路段以北區「開元路」的60件居冠，台慶不動產大橋站前店東陳俞安指出，開元路連接北區、東區、永康區，是舊台南縣到台南市的必經路段之一，往返市區相當便利，距離火車站也僅5-10分鐘車程，加上開元商圈生活機能相當不錯，又鄰近奇美醫院、成大醫院，醫療資源豐富，近年來一直是熱門交易路段。

東區的「中華東路二段」，上半年交易量以57件位居第二，台慶不動產台南中華南紡加盟店東楊順森表示，該路段位於虎尾寮、後甲商圈之間，生活便利。加上鄰近南紡夢時代，能夠提供百貨購物機能，未來台南捷運藍線也會經過該路段，且台南副都心計畫也緊鄰中華東路、潛力十足，吸引許多年輕族群、通勤族在此置產。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，熱門交易路段能直接顯示受歡迎的程度，而名列第一、二的「開元路」、「中華東路二段」，兩路段長度都僅有一公里左右，路段短、更能反映當地房市交易集中。此外，值得關注的是熱門路段前五名除健康路外，其餘路段與捷運藍線皆有相關，幾乎路線重疊、或是支線道路，加上捷運藍線經過平實重劃區、台南副都心，未來沿線發展相當值得期待。