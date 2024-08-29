台9線華源段測速相機取締快狠準，令駕駛人聞風喪膽，近日民眾發現鏡頭被路樹枝葉遮擋，網友叫好「樹的報恩」。（蕭嘉蕙攝）

測速相機鏡頭因路樹枝葉屏蔽，部分駕駛人心生僥倖超速，台東縣警察局交通隊已派員修剪路樹枝葉。（蕭嘉蕙攝）

設置於台9線385.38K（北里段）南下方向的測速相機，整支藏身於樹叢之中，毫無取締之用，被戲稱為「森林相機」。（蕭嘉蕙攝）

台9線華源段測速相機取締快狠準，設置之初進帳千萬罰金，令駕駛人聞風喪膽；近期，民眾發現相機鏡頭遭路樹枝葉遮擋，相距5公里遠的北里段測速相機則完全隱身於樹叢中，被譏「森林相機」。交通隊回應，因2機處於待機模式，未即時發現遮蔽物，已派員修剪畢。

近日，有網友於臉書社團「路上觀察學院」發布貼文，內容僅短短一句「這顆樹價值百萬」，並附上測速相機鏡頭被路樹枝葉遮擋的照片，留言區一片叫好，紛紛表示「樹的報恩」、「這棵樹得綁紅繩，不能砍」、「祝福這一棵樹枝繁葉茂」。

經查，圖中的測速相機設置於台9線380.97K（華源段）北上方向，不少高速行駛而過的汽機車駕駛都成「影中人」，荷包大失血；近期，相機鏡頭因路樹枝葉屏蔽，部分駕駛人心生僥倖超速，形同虛設。

此外，位於台9線385.38K（北里段）南下方向的測速相機，整支藏身於樹叢之中，毫無取締之用，被戲稱為「森林相機」。黃姓民眾直言，「就是要明目張膽擺出來，大家才會有所警惕，減速慢行」。

台東縣警察局交通隊長劉正達解釋，測速相機設置於易肇事路段，並採取機動性調整，言下之意，並非每支測速相機都天天開機，華源段及北里段測速相機目前均為待機狀態，已派員完成路樹修剪。

台東縣警察局於全縣設置77支固定式取締違規照相桿，經交通隊統計，今年上半年的超速違規熱點之冠為台9線370.41K（蘇巴陽段），其次為台9線383.7K（代天宮），再者是台9線315.82K（米國學校）。