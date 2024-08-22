行政院今核定明年度中央總預算，歲入、歲出均破3兆。國民黨立委黃建賓認為，歲入歲出雙雙創新高，但在人民的感受上，生活品質卻沒有跟著創新高，反而每況愈下。另外中央計算台電經過台電經過千億撥補後，將可從虧損1887億元轉為淨利77億元，也讓黃建賓大酸，是用公務預算花東牆補西牆，何來彌補虧損之有？

黃建賓表示，立法院下個會期是預算會期，期盼賴清德總統能放下政黨本位主義，回到總統本職，專注民生議題，好好治國，不要再以選舉鬥爭手段黨同伐異，這樣非但不利於朝野和諧，更耽誤國家發展。

談到台電虧損又要靠撥補，黃表示，對於台電嚴重虧損，在中央的計算上，竟以國庫補助1000億元，加上預估售電量增加，電費收入增加，指台電由虧損1887億元轉為淨利77億元，這樣的算法令人大開眼界，根本是用公務預算花東牆補西牆，何來彌補虧損之有，政府應該要嚴守財政紀律，並做好充分的能源政策規劃，才是正本清源之道。

黃說，他身為台東唯一一席立委，也要為地方請命，針對花蓮強震後，花東地區觀光一落千丈，政府如何推動復甦？東部農產因運輸受阻，產銷成本大幅提升，政府如何提供農友協助？花東人苦苦期盼的一條安全回家路，政府到底何時才要實現？還有偏鄉醫療不足等問題，都請賴總統務必多花點心思，正視人民的需求。