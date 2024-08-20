新豐鄉鳳坑漁灣有著名的「紅豆餅」防波堤，在漲潮時搭配落日夕陽，美不勝收。（羅浚濱攝）

台灣年度建設最高榮譽的2024「國家卓越建設獎」，經過嚴格初審與複審評比後，新竹縣有5項工程共榮獲6項大獎肯定，也破歷年得獎紀錄，縣長楊文科20日在主管會報時，讚揚交旅處和教育局同仁的努力，期各單位也能齊頭併進。

新竹縣5項工程獲「國家卓越建設獎」6項大獎肯定，也破歷年得獎紀錄，縣長楊文科（中）20日讚揚交旅處和教育局同仁的努力，期各單位也能齊頭並進。（羅浚濱攝）

縣府交旅處有3項工程獲4獎，教育局則有2項工程獲獎，交旅處長陳盈州和教育局長楊郡慈偕同承辦人，將獎項獻給縣長楊文科，2人都稱讚是同仁共同努力的成果。

陳盈州說，興建竹東轉運站暨地下停車場工程時，歷經烏俄戰爭、原物料上漲與缺工缺料等問題，經克服各項難題順利完成，1月19日開放民眾免費停車1年，未來可解決溪南地區停車與交通轉運問題，帶動溪南地區經濟發展，獲得國家卓越建設獎「最佳施工品質類」優質獎的肯定。

其次，連接新豐和桃園新屋的雙新自行車道跨橋工程，4月11日由縣長楊文和和桃園市長張善政聯袂主持通車儀式，成功串聯桃竹海岸線自行車道，帶動桃觀光產業發展，獲得「最佳施工品質類」金質獎。

陳盈州指新豐廢棄的鳳坑漁港，有著名的「紅豆餅」防波堤，搭配夕陽美景，縣府辦理第1期工程改造為「鳳坑沙灣」，獲得「最佳施工品質類」和「最佳規畫設計類」兩項優質獎的肯定，已積極規畫第2期工程，期成為海岸新的觀光遊憩亮點。

教育局長楊郡慈表示，竹東鎮中山國民小學校舍拆除重建興建工程，打造的全新A棟校舍，結合藝術、自然環境與人文，獲「最佳規劃設計類」金質獎外，更榮獲2024年新竹縣公共建築類建築園冶獎。

另外，竹北國民中學通學步道暨行車安全道路改善工程，獲「最佳規畫設計類」優質獎，更新既有實體人行道設施，同時改善舊市區道路品質，形成ㄇ型串聯人行空間，健全步行環境，目前正施作中，希望在開學前盡速完工。