衛福部國民健康署舉辦「113年長者活躍老化北區競賽」，新竹縣橫山排舞社、新豐鄉天天開心協會及湖口活力四射舞團，與北部6縣市隊伍同場較勁，分別獲得金牌與兩面銀牌，將代表新竹縣晉級全國總決賽，展現阿公阿嬤最有活力的演出，為竹縣爭光。

衛生局長殷東成指出，縣內初賽有4組優勝隊伍參加北區競賽，新豐鄉天天開心協會榮獲常勝組銀牌，橫山排舞社榮獲新秀組金牌、湖口活力四射舞團榮獲新秀組銀牌及都市YAYA也瘋狂榮獲新秀組銅牌，展現竹縣長者健康活力的實力。

新豐鄉天天開心協會的表演，展現客家人好客愛熱鬧，出外打拚的孩子回鄉過年，社區阿公阿婆參加山歌班喝著茶、唱著山歌，烹飪班阿姨們忙著炊年糕，叔叔伯伯在市集展現社團所學好手藝寫春聯，細ㄚ妹姐妹花逛新春市集採買年貨，唱歌跳舞歡樂慶新年到天穿日，讓人眼睛為之一亮。

橫山排舞社特色為將橫山鄉的風俗民情及特色，以愉快、歡樂方式，向觀眾展示橫山鄉的傳承、活力及熱情，表演曲目中的「橫山精神、橫山細妹」更是由班員一起多次演唱錄製，顯現出橫山鄉追求完美、不畏複雜艱難的精神。

湖口活力四射舞團的特色為用新竹最具代表的漫畫人物阿三哥與大嬸婆及在地美食貢丸、米粉及客家小炒，設計一個晒夜市橋段，融合種族、大家歡聚一堂，展現出健康、快樂、幸福、長壽四大主軸。

縣長楊文科表示，衛福部國健署為促進長者健康、預防延緩失能，推動活躍老化、在地老化理念，期藉由長者活躍老化競賽活動，讓社區長輩有個目標，維持身體活動，延緩失能。

縣府鼓勵高齡者多參與社區課程及活動，樂活人生要活就要動，運動不但可以改善體能、促進健康、預防慢性疾病的發生，有助於舒展身心，減輕精神壓力，健康新竹縣就從運動開始。