在資金持續往成熟股市的美股、日股流，但流出歐股的資金一直沒有中斷過，不過，DWS全球投資長Bjoern Jesch卻相對看好歐股投資潛力，他表示，歐洲以製造業為重心，歐股表現雖然落後美股、具潛力，尤其歐洲中小型股的表現值得期待。

Bjoern Jesch表示，從製造業占GDP比重的經濟數據來看，德國20％、歐盟15％、美國僅10％，歐股的表現自然會與製造業的關聯較高。然而，從歐洲PMI採購經理人指數的表現來看，疫情前最高為54、疫情期間一度跌至38，但在2023年之後，PMI在50上下區間盤整，歐洲的製造業已走向復甦。

歐洲經濟先在疫情期間，受到供應鏈斷鏈影響後又受到烏克蘭戰爭影響，石油、天然氣能源的供給受限且價格高漲，使得歐股基金並不受到投資人青睞。依EPFR資料顯示，截至8月21日，今年來歐股基金淨流出315.72億美元，去年淨流出663.78億美元，前（2022）年淨流出1125.61億美元，不難看出歐股基金淨流出情況正在收歛中。

Bjoern Jesch提到，隨著歐洲政府著手進行補貼與調整，能源價格逐漸恢復穩定，歐洲的通膨情形逐漸改善。歐洲國家不像美國有高額的預算赤字，歐洲人的儲蓄率也比美國高，歐洲國家的經濟將逐漸回溫，歐洲的經濟表現穩定，預期經濟成長由2024年的0.7％，至2025年可達1.1％。歐洲的通膨已見和緩，DWS預期至2025年9月歐洲央行可望降息三次。

DWS統計，目前歐洲股市折價幅度約40％，以價值投資的角度極具潛力，歐股與美股的獲利差距，已從原先的70％縮減至20％。

在歐股當中， Bjoern Jesch認為，歐洲中小型股是「價值中的價值」選擇：原因一、股市下跌時，歐洲中小型股與大型股的跌幅相差不大，但在股市上漲時，歐洲中小型股的漲幅會超越歐洲大型股。原因二、歐洲中小型股在降息循環時能受惠較多。原因三、若有產業整併，追求創新且能適應市場環境的歐洲中小型股較能受惠。