周五泛歐Stoxx 600指數暫升0.20%，為525.65點，打破了6月創下的525.59點歷史高點。

該指數預計本周上漲1.3%，連四周上漲，將是五月以來最長連漲紀錄。

利率敏感的房地產股升1.4%；歐洲央行(ECB)將在兩周後開會，在上一次會議暫停之後，預計這次將降息25基點(1碼)。

CPI數據顯示，8月消費者通膨成長放緩，法國CAC指數目前升0.4%。

西班牙IBEX指數上漲0.6%，此前零售銷售資料顯示，7月增加了1%。

在數據公布方面，歐元區八月CPI初值，回落到2.2%，符合預期。德國8月失業率為6%，符合預期。另外投資人也關注稍晚歐洲央行官員Kerstin af Jochnick的演講。

重量級的科技股指數，在周四上揚1%之後，目前跌0.7%。

丹麥醫療裝置製造商Ambu在公佈第三季業績後，目前大跌10.7%。

德國鋼鐵公司蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)董事長兼執行長決定離職，導致股價下跌1.6%。