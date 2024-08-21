據路透在8月8日至20日的調查，歐元區藍籌股指數Stoxx50E指數今年以來已上漲7.7%；預計到2024年底，指數將從周一收盤價4871.41點，再上漲3.4%，來到5038點。

這也低於四月的歷史高點，也較五月預測的5100點有所下滑。

相較之下，泛歐Stoxx 600指數的前景較為樂觀，年底前將上漲約5%，來到540點，該指數今年以來上漲約7.5%。

經常看空的美國銀行(BOA)則給出的預測在460點至550點之間。

由於歐洲經濟背景好壞參半(商業活動PMI調查顯示，7月增長陷入停滯)，實際的上漲將取決於各國央行降息行動。

Evli基金管理公司投資組合經理Tomas Hildebrandt說，歐洲的成長復甦仍非常乏力，歐洲央行不應因限制過嚴而扼殺復甦。現在祭出大膽寬鬆政策，將起到很好的推動作用。而如果央行未能兌現承諾，會令人非常失望，並會降低成長預期。

在六月降息的基礎上，交易員充分消化了歐洲央行年底前進一步兩次降息25基點的預期，並可能有三次降息。

交易員也預計聯準會今年將三次降息25基點，並且不排除四次降息。

預計股市的上漲將來自在良好利率環境中表現良好的公司；而企業較高獲利，預計帶來較少的股市支撐。

瑞銀的歐洲股票策略師Sutanya Chedda表示，歐洲的財報可能感覺會很穩定或持平，幾乎沒太多上漲空間。

「另一方面，在數位轉型、優惠利率，以及歐洲大力發展再生能源等結構性成長驅動因素的推動下，我們對科技硬體、半導體、銀行、保險和公用事業的前景，更有信心」。

由於降息可能是股價上漲的推動因素，調查發現，上漲的範圍可能是廣泛的，與今年稍早時候主要受大型股推動的上漲不同。

此外對德國股市的預期較為低迷，預計DAX指數從本周一到今年底將上漲3.1%，至1900點。