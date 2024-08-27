在經歷8月初的暴跌風險後，日股市場逐漸恢復穩定。第一金投信經理人黃筱雲強調，海外投資機構、散戶及日本退休基金等均在急跌過程中進行再平衡，加碼日本股市。根據東證交易所數據，8月第一週，日本信託銀行淨買入股票現貨部位達2,171億日圓，創今年新高。黃筱雲提醒，日股正迎來長牛攻高階段，投資者需關注類股輪動及大小型股風格轉變的機會。第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司合作，運用量化模型選股及風險預測，並適時調整期貨部位，確保基金在追求穩健成長的同時，有效控制風險。

7月份日本的消費者物價指數(CPI)年增率（扣除新鮮食物）達2.87%，已連續28個月高於日本央行的通膨目標。黃筱雲表示，油價及公用事業費用是通膨上升的主要因素。隨著能源價格上漲，日本政府預計在8月份重啟能源補貼措施，加上日圓升值降低進口成本，未來幾個月通膨壓力有望減緩，預示日本央行的貨幣收緊節奏將放緩。黃筱雲指出，由於日本企業今年以來提高薪資幅度達3%至5%，整體員工薪資成長效應推動了消費和經濟的正向循環，進一步促進內外需擴張，支撐企業盈利，為日股中長期表現提供堅實基礎。

本週起，第一金量化日本基金正式募集。該基金利用量化模型輔助操作，提升風險管理能力，為投資者提供穩健成長的機會。日本央行將緩步升息，而美國聯準會則可能在9月進行預防性降息，兩國政策方向均以溫和為主，縮小美日利差，對經濟的衝擊相對有限。