8月初日股劇烈波動逐步回緩，日本內閣府最新公布第二季GDP年增率達3.1％，這是近兩季以來再次轉正成長，第一金量化日本基金主管經理人黃筱雲強調，日本展現實質經濟結構改變，全民漲薪資、散戶入股市、企業加股息、外資來設廠，股市急跌非基本面因素，股價可望重演過往急跌回穩後再攻高表現，投資人宜把握日股劇烈波動平息後的投資機會。

8月初日股單日急跌達12.4％，連續三日跌幅超過20％，這是自1987年10月20日黑色星期一全球股災引發日股重摔14.9％後，市場最動盪的一次，Bloomberg資料顯示，歷史上日股曾經出現三次單日急跌過程一成以上的紀錄，隨後1個月至1年後平均漲幅可達一成至四成，包括：1987年全球股災黑色星期一、2008年金融海嘯爆發、2011年日本311大地震，不過，過去日股在急跌後的1個月、3個月、6個月，及1年後，展現穩健反彈之姿，平均漲幅分別高達：19.3％、16.3％、31.2％，及37.6％。

日本經濟在過去幾年數度經歷轉骨階段，黃筱雲說明，現在最大的不同像是：擺脫長達30年的經濟零成長、通貨緊縮局面，日本政府透過改革手段，讓企業提高產品售價，也讓員工有感加薪，今年不少大型企業，如：日航、大金、日本製鐵等，加薪幅度在一成上下；此外，日本東證企業EPS獲利成長幅度，在2023年達7.1％、2024年預估達15.3％，領先歐美等世界主要指數，黃筱雲強調，企業獲利成長動能越強，未來也可望提供股價更紮實的上漲條件。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，日股震盪再攻高階段，可能面臨區域政治變數的黑天鵝，或是持續升息的灰犀牛等不確定性，投資人如果只靠單一面向的日股理財工具，可能面臨產業過度集中的風險，無法動態掌握股輪動、即時捕捉大盤風格轉變、或危機來襲時的應變等，高若慈強調，這幾年高速運算技術輔助量化模型的資料分析能力，最新一代量化投資工具崛起，更能在選股、風格與風險控管等做好縝密的應用強化。

短線市場劇烈波動與不確定性沈墊後，投資仍宜保持謹慎策略，高若慈表示，日股進入類股快速輪動階段，建議掌握多元配置策略，同時搭配風險平衡策略，強化投資日本的勝率、提高長線報酬空間，第一金量化日本基金結合韓國QRAFT金融科技公司量化模型，藉由雙量化投資模型進行選股及風險預測，因應市況挑選產業、標的，風險模型還能監控即時風險變化，適時進行期貨多空風險調節，掌握市場或盤勢危機預警或熱點預測等，讓日股投資風險與報酬均衡，避免資訊落差，強化投資機敏性。