聯準會主席鮑爾上周五發表的談話明顯轉向鴿派，與日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）上周五釋出的鷹派訊號形成鮮明對比，周一日圓兌美元匯率急升，重返8月5日爆發股災時的高點。

Tokai Tokyo Intelligence Laboratory市場分析師Shuutarou Yasuda表示，聯準會即將降息有利於股市，但市場已經反映，與此同時，日本央行正試圖開始調升利率。美日央行之間的政策背離給股市帶來壓力。他並表示，除了日圓走強之外，還有一些因素讓投資人縮手，短線來看，就是輝達將在本周發布財報。

儘管美國費城半導體指數上周五大漲2.79%，但日本的重磅級晶片股仍然走跌，愛德萬測試（Advantest）早盤跌2.96%，東京威力科創（Tokyo Electron）跌2.14%。

汽車股跌2.94%，在東交所33大類股中表現最差。