義大利球員安撫因為輸球痛哭的吳莙妮。(取自FIVB官網)

前往秘魯參加世界U17女子排球錦標賽的中華隊，25日凌晨在季軍賽中，以19比25、25比17、20比25、22比25不敵傳統排球強豪義大利，雖然中華隊無緣搶下季軍，仍拿隊史最佳的第4名成績。

在這場季軍賽，中華隊以隊長陳品宇(東山高中)、陳薏(華僑高中)各拿15分最高，周竩涵(華僑高中)與馬德蓉(鶯歌高商)各有10分，年僅15歲來自北市明湖國中的吳紫華則有8分進帳。