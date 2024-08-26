古巴駐華大使白詩德近日在接受大陸《人民日報》海外網採訪時表示，古巴希望與中國一樣，達成以人為本的可持續性發展。兩國可以相互學習、相互借鑒。中國是當前世界重要的和平穩定因素。

白詩德表示，古巴是最早與新中國建交的拉丁美洲國家，古中關係體現大國與小國的平等相待；展現社會主義國家間的相互幫助；詮釋中國和拉美國家的相互尊重，是雙邊關係中的典範。

白詩德還強調，中國在世界上發揮了很重要的作用，是當今世界中重要的和平、穩定因素。

白詩德認為，中國四十餘年的改革開放成果斐然，尤其在科學技術創新方面取得了巨大的成就。中國在改革開放過程中的經驗可以為古巴所借鑒。「古巴希望與中國一樣，達成以人為本的可持續性發展。兩國可以相互學習、相互借鑒。」

關於當前兩國合作，白詩德表示，古巴與中國的雙邊合作堪稱典範。兩國在平等、尊重的基礎上推動多領域合作。在生物製藥領域取得了諸多成果，在再生能源開發和網路安全等領域也有著寬泛的合作空間。

「古中兩國間合作組建了多家合資企業、研究中心，合作開發了抗癌藥物等諸多科研成果。兩國間的合作很好地為兩國人民帶來福祉。」白詩德說。