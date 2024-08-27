規模前5大債券ETF之近一周受益人數增加前5名分別為：中信美國公債20年ETF(00795B)、國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、富邦美債20年(00696B)、統一美債20年(00931B)等。

中國信託投信指出，美國聯準會主席鮑爾上周五在全球央行年會上樂觀表示，「調整政策的時機已到」，並觀察到美國就業市場顯著降溫，顯示聯準會抑制通膨的措施已見成效，經濟衰退風險降低，可能採取預防性降息措施。此一鴿派言論釋出後，市場立即反應，標普500指數和那斯達克指數上周五均漲逾1%，接近歷史高點。然而，美國經濟數據顯示轉折跡象，除了就業數據疲軟，製造業數據也呈現走弱趨勢。雖然AI應用的發展持續推動科技股上漲，但在經濟成長放緩的背景下，美股大幅上揚的空間有限，這也促使投資者轉向相對穩定的債市。

隨著高利率環境逐漸步入尾聲，中國信託投信建議，投資者可考慮將資金配置在信用評級較高、違約率較低的投資等級債券ETF。此外，面對即將來臨的美國總統選舉不確定性，投資等級債券ETF可作為降低波動的資產配置選擇；同時，長天期美國公債ETF則可在未來聯準會啟動降息循環後，享受資本利得的成長空間。

以00795B而言，過去20季的總配息金額達到6.066元，平均每季配息0.303元，為季配型債券ETF中近20季配息金額最高者。同時，隨著規模的擴大，其經保費僅為0.1%，為費率最低的債券ETF之一。在息收與低成本的雙重優勢下，00795B逐漸成為投資者偏好的長天期美債ETF，規模與受益人數穩步成長。