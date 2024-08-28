錢不只可以存在銀行，也可以拿來存債。全球債券價格創下近10年新低點，讓存債成為新趨勢！不過銀行債一張股票動輒3、4萬，門檻過高，民眾入門負擔大，因此永豐投信推出10元發行價的月配息銀行債券ETF，讓一般民眾可以輕鬆存債，把握降息投資契機。

全球債券價格創下近10年來新低點，讓存債成為新趨勢。(中時新聞網攝)

永豐投信8月底推出一檔債券ETF「永豐ESG銀行債15+」（00958B），主打3大特色，包含申購價只要10元，無負擔好入手；採月配息制，可創造出較穩定的現金流量；因應降息循環的過程，所以有機會維持在較高的票面利息上；銀行債成分股包含巴克萊銀行、匯豐銀行及花旗銀行，都是屬於已經超過百年的商業銀行。ESG加上ETF打包一籃子的優質銀行債，搶攻降息債市多頭機會。

永豐投信ETF經理人陳鎮平表示，根據債市的分布而言，金融業占整個債市的40%，其中銀行業是重中之重的主流券種。從過去4次的彭博統計數據來看，在降息的過程中，銀行債都可以維持在相對名列前茅的報酬率，長期債券表現也較為突出，且目前殖利率達是15年來的高位。

永豐投信ETF經理人陳鎮平表示，在降息的過程中，銀行債都可以維持在相對名列前茅的報酬率。 (中時新聞網攝)

他指出，若從違約率的角度來看，各國對「大到不能倒」的銀行都會嚴密監管。根據過去40年的統計，違約率的表現比其他產業低，所以整體上對投資人的安全度也較高。

永豐ESG銀行債15+（00958B），緊跟著ESG潮流趨勢，精選眾多優質銀行債，親民價格好入手，月配息機制資金運用更輕鬆，因此把握降息契機，聰明投資趁現在！

【永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金）】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往經理績效不保證基金最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金盈虧亦不保證最低收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。本基金應負擔費用已揭露於公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司網站、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制保障。投資人不同時間進場，將有不同投資績效，過去績效不代表未來績效保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所提及之個股、指數、投資標的等為舉例說明，不代表任何基金必然投資或任何投資之推薦。匯率走勢可能造成所投資之海外資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動風險。基金配息率不代表基金報酬率，過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。經理公司不保證本基金最低收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而變化，投資風險無法因分散投資完全消除，投資人應自行承擔相關風險。本基金配息前可能未先扣除應負擔之費用。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金之付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本指數股票型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此本基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金追蹤之標的指數成分債券為剩餘年期15年期以上之銀行債券，可能面臨之風險包括債券發行人之信用風險、利率風險、產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等，可能影響本基金淨值表現。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，或至經理公司網站（sitc.sinopac.com）查詢。本基金得投資於具總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC）債券及符合自有資金及合格債務最低要求（Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities，MREL）債券，由於該類債券為新的運作機制，除了流動性風險及變現性風險外，還可能有金融領域集中度風險、本金減計風險、轉換風險及未知風險等，相關風險說明請詳見公開說明書。本基金可投資美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，發行人財務較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，可能有流動性不足、財務訊息揭露不全或價格不透明導致波動性大之風險。本基金尚未成立，所示資產配置規劃僅為暫訂，實際配置會依市況調整改變。本基金自成立日起至掛牌日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。ETF基金於臺灣證交所或櫃買中心掛牌，掛牌後買賣成交價格及升降幅限制依各該規定辦理。

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