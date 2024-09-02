然而，這樣的「刺激感」看在外資眼裡卻是投資的好時機，根據EPFR（Emerging Portfolio Fund Research）統計，7月底當週單週外資賣超日股基金9.3億美元後，再計算8月份以來至14日為止，外資共買超日股基金約56億美元，顯見在日股市場趨穩情況下，外資已考慮進場買入日本股票。

投資日股信心增! 日本第二季GDP增0.8%

8月日股仍是全球主要股市指數跌幅前十大，根據StockQ.org全球股市排行榜數據，本月以來全球主要股市跌幅排行榜中，以俄羅斯跌幅最大來到-11.98%，而日本列第8名跌幅有-2.72%，進入前十名排行當中。

2024/08/27截止 。 (資料來源/StockQ.org 製表/蔡季伶)

即便暗黑8月降臨致使日股重挫，且兩度觸發熔斷機制，市場仍預估這僅是日本走向復興的必經之路，仍對於日股復甦抱有期待。這樣的信心也來自於基本面的支撐，日本政府公布，對比第一季國內生產毛額（GDP），第二季增加0.8％，優於市場預估的0.5％，這是近兩季以來再次轉正成長，因此在經濟溫和走揚下，日股後市行情持續看俏。

日圓或日股你買了嗎? Q2數據展現熱買潮

另一方面，從各分析評論來看「日股、日幣相互漲跌」現象，無論擁有日股或日圓其實都是對於今年的日本市場投資熱度有所希冀，以投信投顧公會、境外基金資訊公告平台數據來說，國人持有規模前十大日股基金的日圓級別，除第一季已突破新台幣百億元外，第二季更加足馬上提高至113.9億元。此外，就國人持有前十大日股基金的規模來說，第二季也來到952.3億元，相對於第一季的882.4億元，提高了近80億元。

資料來源/投信投顧公會、境外基金資訊公告平台(製表/蔡季伶)。

日股ETF新鮮人表現 00949蜜月行情續溫

既然今年度全球仍看好日本股市升溫，就來觀察睽違8年國內投顧投信公司，再度出現五檔日本ETF新兵掛牌當周表現。五檔日股ETF新鮮人包括：00949復華日本龍頭、00951台新日本半導體、00954中信日本半導體、00955中信日本商社以及00956中信日經高股息。就IPO（首次公開發行）規模來看，00949以83.1億居冠，甚至數值高於其他四檔的總和（52億）；此外，在當周受益人數、當周日均量（萬張）來看，00949繳出漂亮的初登板成績單，狂熱買氣直到現在仍是日股原型ETF的各項榜單常勝軍。

自去年以來，外資加碼日股期待日本經濟會擺脫多年來的通縮，而企業業績也逐步復甦，加上日央行升息，都證明日本正在脫離通縮，恢復「有利息」國家的狀態。縱然因升息造成股市動盪，但近期投資人預期美國降息心理帶動下，也可望再次帶動日股收高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。