國內首檔日股原型ETF於2015年正式問世，爾後一年內雖再新增2檔，但隨著日股疲弱不振，日股ETF發行也按下停止鍵；沉寂8年後，在日股飆漲的催動之下，日股ETF發行熱潮再起，且更甚從前，近兩個月來一口氣新增5檔原型日股ETF。

截至目前為止，日股原型ETF已增至8檔，與第一代最大不同是，今年上市的日股ETF不再追蹤日經225指數或東證股價等大盤指數，而是以主題投資為主，包括日本龍頭股、半導體、高股息、商社等不同主題，而且檔數也不像第一代動輒225檔，甚至高達2,000多檔，而是僅30~50檔。

其中，以聚焦日本大型龍頭股的復華日本龍頭(00949)買氣最暢旺，創下有史以來同類型ETF最佳募集紀錄，且上市以來規模、受益人數、受益人數增減、市價漲跌、日均量等各項數據皆為日股ETF 之龍頭，截至8/16為止，最新規模已達78.7億元，受益人數超過4萬人；台新日本半導體(00951)也取得不錯成績，規模及受益人數分別超過33億元及1.7萬人，排行日股ETF第二名。

日股原型ETF比一比

註：00951是7/25掛牌，故資料區間為其掛牌日以來之資料；上述表格為截至8/16之比較，00954、00955、00956於該日期之後(8/20)才掛牌，故部分數據N/A。(表/中時新聞網整理)

進一步觀察各檔ETF近期表現，日股7月中旬創高後開始大幅滑落，00949是7月唯一仍繳出正報酬者，7月報酬率達2.1%，其餘4檔日股原型ETF報酬率均為負報酬，跌幅介於-1.3%~-5.5%。即使8月上旬(7/31~8/9)股災期間，00949跌幅8.2%，也比其他4檔近10%的跌幅，災情相對較輕。

日股原型ETF近期績效表現

資料來源：CMoney。註：00954、00955、00956於8/20掛牌，故未列入比較。

儘管日股遭遇逆風，日股ETF買氣依然不減，觀察7月中下旬回檔修正以來，此期間(7/22~8/16)淨申購金額超過19億元，受益人數增逾1.3萬人。仍以兩檔新秀最亮眼，淨申購以00949的7.3億元為最高，受益人數則以00951增加7,704人為最多。

日股ETF淨申購及受益人數變化

資料來源：CMoney，資料期間：2024/07/22~2024/08/16，註：00951掛牌日為2024/07/25，故其資料區間為2024/07/25~2024/08/16，註：00954、00955、00956於8/20掛牌，故未列入上述統計。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。