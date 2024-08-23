國內首檔日股原型ETF於2015年正式問世，爾後一年內雖再新增2檔，但隨著日股疲弱不振，日股ETF發行也按下停止鍵；沉寂8年後，在日股飆漲的催動之下，日股ETF發行熱潮再起，且更甚從前，近兩個月來一口氣新增5檔原型日股ETF。
截至目前為止，日股原型ETF已增至8檔，與第一代最大不同是，今年上市的日股ETF不再追蹤日經225指數或東證股價等大盤指數，而是以主題投資為主，包括日本龍頭股、半導體、高股息、商社等不同主題，而且檔數也不像第一代動輒225檔，甚至高達2,000多檔，而是僅30~50檔。
其中，以聚焦日本大型龍頭股的復華日本龍頭(00949)買氣最暢旺，創下有史以來同類型ETF最佳募集紀錄，且上市以來規模、受益人數、受益人數增減、市價漲跌、日均量等各項數據皆為日股ETF 之龍頭，截至8/16為止，最新規模已達78.7億元，受益人數超過4萬人；台新日本半導體(00951)也取得不錯成績，規模及受益人數分別超過33億元及1.7萬人，排行日股ETF第二名。
日股原型ETF比一比
進一步觀察各檔ETF近期表現，日股7月中旬創高後開始大幅滑落，00949是7月唯一仍繳出正報酬者，7月報酬率達2.1%，其餘4檔日股原型ETF報酬率均為負報酬，跌幅介於-1.3%~-5.5%。即使8月上旬(7/31~8/9)股災期間，00949跌幅8.2%，也比其他4檔近10%的跌幅，災情相對較輕。
日股原型ETF近期績效表現
儘管日股遭遇逆風，日股ETF買氣依然不減，觀察7月中下旬回檔修正以來，此期間(7/22~8/16)淨申購金額超過19億元，受益人數增逾1.3萬人。仍以兩檔新秀最亮眼，淨申購以00949的7.3億元為最高，受益人數則以00951增加7,704人為最多。
日股ETF淨申購及受益人數變化
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。