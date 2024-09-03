觀光業帶動經濟復甦！ 投資日本ETF大家都選這一檔

暑假到了尾聲，很多人碰面第一句話，就是去哪旅遊了？台灣人最愛去旅遊的國家，當然非日本莫屬，不過除了台灣之外，其實日本也是許多國家遊客，出國旅遊的首選，雖然觀光客太多，對當地民眾勢必造成影響，不過人潮同樣帶來錢潮，也讓日本大賺觀光財！

圖片來源／日本觀光局

根據日本觀光局(JNTO)公布的最新統計，2024年7月單月入境的旅客，就達到329.2萬人次，不僅創下單月新高的紀錄，2024年入境的旅客，到七月為止，也正式突破2000萬人次大關，達到2106.9萬人次入境，是日本有史以來，最快突破2000萬人次的一年！

各國觀光客最愛！ 2024年赴日旅遊破兩千萬人

為了爭取龐大的旅遊商機，日本觀光廳也傳出，將取消赴日本旅客消費稅的購買金額上限，包括化妝品、酒類、食品以及藥品等等，代表到日本血拼，免稅額度將沒有上限，也計劃廢除離境前不得開封的規定，勢必大幅增強觀光客消費的意願，對日本觀光旅遊業，更是打上一劑強心針，到日本旅遊的人數，將不斷向上攀升。

全球遊客搶著到日本旅遊，消費力同樣也很驚人！台北駐日經濟文化代表處的報告指出，2024年第1季訪日觀光客的消費額，按照比例換算成年值，將高達7.2兆日圓，跟十年前相比，大幅成長了五倍，如果跟其他出口項目相比，雖然輸給汽車業的17.3兆日圓，但是卻超越原本排名第二的半導體等電子零件的5.5兆日圓，成為日本第二大規模之出口產業。

日本入境觀光客人數統計。資料來源：日本旅遊局

除了觀光產業大幅成長，日本最大的出口產業，汽車業也在今年有明顯的復甦，龍頭產業豐田汽車，2024年的利潤，可望創下歷史新高，分析其中的原因，就是電動車銷售量增加了五成，日幣持續貶值，也有助於日本汽車的外銷。

觀光客暴增！薪資調漲！ 日本消費力大提升

另一方面，不只汽車業、觀光業點亮日本經濟，日本的進口也出現大幅增加，根據日本財務省8月21日公布的最新統計，7月份的進口增額超越出口，較去年同期大增16.6%，對此，日本經濟學家分析，最主要的原因，就是日本企業調高薪資，帶動了內需復甦，民眾口袋有錢了，自然會想要消費、買東西，所以導致進口激增。

綜觀整體情勢，日本經濟正面臨內需復甦，觀光大幅成長，汽車以及半導體產業前景看好的最佳時刻，也是投資人進場的最好時光，像是投資眼光精準的股神巴菲特，早就卡位大手筆買下日本五大商社的股票，並且打算長期持有，而根據日本內閣府公布的統計，五大商社2023年的總營收，佔日本2023年GDP的10.32%，可見日本龍頭企業，絕對是投資日本股市的首選。

五檔日股ETF新兵報到！ 00949穩坐規模、受益人數雙冠王

日本股市經過八月初的暴跌之後，在市場情緒緩解後，迅速的填補了之前的缺口，快速回穩的能力，也代表日股具有長期投資的價值，時隔八年多，今年台灣市場上，一口氣添加了五檔日股ETF，總和整體表現，目前以復華日本龍頭（00949）的規模，穩坐日股ETF冠軍寶座，受益人數同樣居冠，買氣也最盛，是台灣投資者心中的第一名。

(文／蔡季伶撰寫提供)

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