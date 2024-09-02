上週受益人數增加超過千人的債券ETF（不含槓反型），包含國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）、中信美國公債20年（00795B）、中信優息投資級債（00948B），以及8月底才掛牌的大華投等美債15Y+（00959B）。顯示在聯準會啟動降息循環前，投資人早已搶先卡位長天期美債ETF，以及利率與風險求取平衡的投資等級債券ETF。

進一步分析上述債券ETF績效表現，可以發現隨著美國聯準會降息時程確立，公債殖利率隨即下滑，激勵債價表現；隨後更因日本央行升息、日圓套利交易平倉，以及八月初的全球股市恐慌，債券ETF績效表現相對亮眼，其中00795B近三月報酬率更達7%以上，而兩檔受益人數破20萬的長天期美債ETF，近三月報酬率則有6%以上水準。若將時間拉長至近半年觀察，00937B報酬率逾7%、00795B報酬率則突破6%。

投信法人表示，美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示，調整政策的時候已經來臨，強調不樂見勞動市場繼續降溫；聯準會將盡一切努力，支持強勁的勞動市場。市場解讀，偏高的失業率已激發聯準會的危機感，根據芝加哥商品交易所集團資料，期貨交易人全數預期聯準會9月會降息，進而將焦點轉向聯準會降息的幅度有多大、速度有多快。

法人建議，目前股市估值相對高，建議投資人可適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前，順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時，市場對降息幅度預期提高，也有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF。若經濟轉衰，股市波動增加，資金可能進一步流向債券。惟後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。