網路熱門討論區PTT Stock版上有投資人分享00687B配息資訊，引發網友紛紛出籠「比預期的多」、「有平準金就是不一樣」、「比定存、儲蓄險好很多」。也有網友補充，投資債券ETF除了有債息可以領，降息循環啟動後更有價差（資本利得)可以拿，「價差才是主菜，現在爽領配息，都還只是開胃菜」。

目前公告9月將配息的美債ETF除國泰20年美債00687B外還有三檔，分別是群益25年美債（00764B）、永豐20年美公債（00857B）及凱基美債25＋（00779B），配息金額分別是0.362元、0.30元、0.283元，年化殖利率介於3.5％~4.5％之間，其中唯有國泰20年美債（00687B）是配息金額最高，且年化殖利率達5.2％的美債ETF。對此法人表示，00687B 每季配息穩健、基金流動表現佳，且ETF經保費僅0.14％，深受投資人喜愛。

理財專家表示，現在買美債已經是送分題；由於美債屬於「固定收益」，因此投資人在投資時便可預知利息回報，目前美國利率落在5.25％～5.5％左右，且市場預估2年內降息至少會有2％以上，來到3.25％左右，由於1碼是0.25％，因此有8碼的空間，加上持有期間領的穩定債息約4～5％，投報率更有望上看4成，且沒有折溢價疑慮，是送分題中的標準答案。