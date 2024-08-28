民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案燒不停，檢調今約談沈慶京、台北市議員應曉薇。民進黨立委王世堅今表示，過去聽到很多傳言，京華城拆掉之前只使用30年，居然沒考慮社會成本、環境成本，一味的要用獎勵獲取更多利益，本來就會啟人疑竇，他斷言，檢調查下去，柯文哲一定要面臨被約談，因為就是柯親簽這個案子，勢必要給社會一個交代。

王世堅今天中午接受媒體聯訪，針對京華城案，沈慶京、應曉薇被約談，傳出下一個換柯文哲，王世堅表示，以過去在議會對這個案子的理解，與當時聽到的很多傳言，現在檢調有注意到，循這個脈絡追查，方向是對的、很好，不管查得怎樣，不管事實真相如何，至少查清楚給社會一個交代。

王世堅透露，當時就有很多傳言，加上結論是390％容積膨脹超過2倍達到840％，這確實是比較不可思議的事情，尤其京華城這個建築物拆掉之前只使用30年，鋼筋混凝土法定壽命有70年之久，一個那麼堅固的建築物，居然沒考慮社會成本、環境成本，一味的要用獎勵獲取更多利益，而把它拆除，這是整個國家環境損失，這事情本來就會啟人疑竇。

王世堅認為，如果沒有這麼高的獎勵，持有的公司不會貿然改建，之所以改建，只是導因於公司經營不善，但只要去改變自己的經營策略方式，了不起重新裝潢，怎麼會弄到要拆除改建？原來他們就是相中那麼多高額的容積獎勵，會變成額外的很多暴增的利益，所以，如果說對國家社會沒有正面，反而帶來環境資源的損失，只是對他們企業有利，當然難免啟人疑竇，整過社會都會質疑。

王世堅說，檢調查下去，柯文哲一定要面臨被約談，這是一定的，因為柯文哲就是當時台北市長，就是柯文哲親簽這個案子，包括都委會的開會，局處、彭振聲都承認當時這些會的促成都是柯文哲下達命令，柯文哲一定要說清楚，柯勢必要給社會一個交代，司法檢調代表社會追查這件事情，這值得肯定。