檢廉偵辦柯文哲台北市長任內的京華城容積率案涉嫌圖利，今（30日）早兵分多路，前往柯文哲住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室等地搜索。檢調在柯辦搜索約2小時後帶走電腦主機等證物，民眾黨立委黃珊珊神情還算輕鬆，僅回應尊重司法調查。

台北地檢署偵辦京華城弊案，30日搜索柯文哲辦公室並帶走電腦主機等證物，立委黃珊珊表示尊重司法調查。（范揚光攝）

台北地檢署偵辦京華城弊案，30日搜索柯文哲辦公室並帶走電腦主機等證物。（范揚光攝）

檢方今上午8時抵達台玻大樓的柯文哲辦公室時，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊雖在現場但沒有鑰匙，還被拍到急忙走到人少之處撥打電話。約8點50分，民眾黨副秘書長許甫到場，但開鎖時還意外觸動警報。

台北地檢署偵辦京華城弊案，30日搜索柯文哲辦公室並帶走電腦主機等證物。（范揚光攝）

檢方在台玻大樓柯辦搜查2小時後，帶走兩台電腦主機以及一箱證物。據ETtoday報導，許甫及黃珊珊在檢調離開後25分鐘也離開辦公室。許甫僅說「已經發聲明了」，黃珊珊神情輕鬆，說「配合調查」，面對記者一連串提問也僅回答，「我們尊重相關單位的調查，他們很幫忙，偵查不公開，謝謝、謝謝」。

報導也提到，檢調先到台玻大樓2樓的木可辦公室，進行到一半時由民眾黨發言人戴于文帶著檢調到3樓民眾黨原本要籌備的辦公室，但還在裝修，不久後檢調就返回2樓。

★未經判決確定，應推定為無罪。