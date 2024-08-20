民眾黨陷政治獻金風波，中評會今約談時任競總總幹事黃珊珊、時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正3人。歷經將近4小時討論，民眾黨中評會稍早做出決議，李文宗、端木正開除黨籍，黃珊珊則是停權3年。而黃珊珊本人20日則在臉書上表示，「今日下午到中評會針對本次競選總部帳務事件進行說明，我尊重並接受中評會所做決議，接下來，我們要全面清查並誠實面對所有質疑」，引發討論。

民眾黨中評會表示，近日外界對於該黨處理政治獻金款項程序相關爭議多有質疑，黨員黃珊珊身為競選總幹事，對於選舉所有行政業務應有最終核決之權利，惟相關申報作業存在多處瑕疵，除有政治獻金之「漏報」、接續的「短差」，以及後續的「涉虛報疑雲」等情事外，又有簽證會計師同時受任辦理記帳事務兼具記帳及簽證雙重角色的重大錯誤，已嚴重影響本黨黨譽。

黃珊珊20日在臉書上表示，「今日下午到中評會針對本次競選總部帳務事件進行說明。我尊重並接受中評會所做決議，接下來，我們要全面清查並誠實面對所有質疑」，黃珊珊最後也強調，會繼續和競總同仁共同努力釐清相關帳務，全力完成主席交辦的「清查帳務、重建信任」的善後任務。