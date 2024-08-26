民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金申報不實風暴，時任競選總幹事黃珊珊遭停權3年，但仍保有不分區立委資格。其國會辦公室至今仍在徵才平台104上刊登「法案研究員」等2職缺，月薪皆為4萬元以上。

據104網站顯示，民眾黨目前有14個職缺，包括文宣副主任、青年部活動企劃、社群影音企劃等，值得注意的是，「黃珊珊委員國會辦公室」則開出「法案研究員」、「影像剪輯專員」2職缺。

該網站顯示，法案研究員的工作內容包括：一、協助法案與議案、專案計畫執行管理與推動；二、協助資料建檔與資料分析工作；三、協助選民服務工作；四、協助地方活動工作以及其他交辦事項，月薪4萬元以上。至於條件部分，需要有一年以上工作經驗，科系指定法律相關科系、銀行保險相關、政治學相關；至於英文能力則必須達到聽說讀寫「中等」水準。

另外，影像剪輯專員的工作內容則包含：一、議案質詢影片剪輯、後製；二、社群平台影片企劃製作，將議案與法案內容運用影片呈現；三、短影音製作與剪輯；四、技能需求：Canva 、CapCut 等或其他相關輔助技能，月薪亦為4萬元以上，條件部分則皆不拘。