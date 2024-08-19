【LIVE直播】總統大選政治獻金爆假帳風波 民眾黨查帳進度記者會｜2024.08.19 ‪@ChinaTimes‬

面對政治獻金風波持續延燒，民眾黨主席柯文哲昨（18）日宣布，由時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊負責「善後小組」，定期召開記者會說明查帳進度，並於今（19日）下午3點舉行首場查帳記者會，黃珊珊親上火線說明誤登、漏登的項目。

黃珊珊提到，從競選第一天到最近的爭議，過程中未盡完善的閃失，她身為總幹事會概括承受，但競選總部所有同仁會一起面對所有責難，也會一起善後，希望支持者相信競選捐款的每一塊錢都用於選務上。

黃珊珊也坦言，此次財務處理過程有嚴重瑕疵，申報過程非常匪夷所思，如此草率跟混亂，民眾黨將一一查明，也將配合檢調調查，給支持者跟社會大眾一個清楚交代。黃珊珊強調，今會說明截至昨天為止查出的相關比對，在繼續比對過程中，只要有相關結果，都會定期向大家報告。

黃珊珊在記者會上首先針對誤登一事進行說明，第一個是爭議較大的96萬多元的便當費，實際是一筆960元、一筆是110元，當時會計師誤登為96萬110元，誤登造成總金額的短差；第二筆誤登是雜支支出5600元，被會計師誤登為5萬6000元。

黃珊珊也提到漏登的部分，其中一筆為馬克杯製作費為2萬9600元、另一張是客製襪3萬2761元，皆未被登錄在監察院系統，另外還有一筆是軟體使用費1萬8810元；其餘漏登則包含交通費、住宿費以及匯款手續費等，都會跟監察院做更正。

柯文哲昨拋出4大黨務改革，包含財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組、善後小組，其中由黃珊珊負責善後小組。柯文哲強調，黃珊珊當時是總幹事，後續查帳還有很多數量要在監察院系統補正，且與其被動讓媒體每天抓1、2個錯誤來打，不如定期把每日查帳的進度，比照之前疫情記者會的模式向社會報告更新。