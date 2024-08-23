民眾黨政治獻金疑雲說不清，近日再傳出民眾黨副秘書長許甫去年在內部會議，曾提議將民眾黨經營的YouTube節目「民眾之聲」所收到的「抖內」，轉入木可公司。對此，許甫今（23日）澄清，內部確實曾閒聊，討論是不是可以請木可公司來協助，後來跟律師討論後，因主管機關並沒有就這部分有明確函示，擔心會有觸法疑慮，因此打住，沒有進行。

許甫說，民眾之聲是自媒體每天開直播，甚至做戶外開講，其實需要耗費許多成本，有很多支持者說希望能支持頻道經營，於是去年初查閱政黨法第19條第4款規定，其中關於政黨收入來源，包括政黨為宣揚理念所得之收入。

許甫說，有法源依據後，他們開了「抖內」，不過一直到了今年1月份，因為後台設定問題，支持者的抖內都卡在平台而無法收取，後來因為有添購設備需求，內部才在閒聊、討論是不是可以請木可公司來協助，可是後來跟律師討論後，因主管機關並沒有就這部分有明確函示，擔心會有觸法疑慮，因此打住沒有進行。

許甫強調，目前已經沒有再收受抖內，至於抖內要如何處理，內部正在研議，同時也會請示主管機關釋疑，以便遵循辦理。