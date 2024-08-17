民眾黨主席柯文哲2024總統大選政治獻金申報不實爭議持續延燒，時任競選總幹事的立委黃珊珊主動請辭中央委員，卻沒辭立委，引發批評。國民黨桃園市議員詹江村認為，黃珊珊若辭立委，未來在政壇還是個咖；不辭就等同戀棧權位，整個人名聲就臭掉了。

詹江村昨（16）日發文提到，柯文哲帳戶案延燒至今，不管是不是黃珊珊的責任，任何一個總幹事到這種時候都該站出來為老闆扛責任，「揹鍋」本來就是總幹事的功能之一；然而，針對黃珊珊至今只辭不痛不癢的中央委員，還稱「權屬分工、各司其職」，詹痛批，黃這番話言下之意就是說「這些帳戶問題不干我的事」。

詹江村憶及2000年八掌溪事件，當時扁政府才就任兩個月，但行政院長唐飛就口頭請辭了，行政院副院長游錫堃就真的下台了，「這是政治停損最基本的一環，至少要有一個有分量的人下台。」

因此，詹江村強調，黃珊珊若辭職立委，就是有情有義、兩肋插刀，未來在政壇還是個咖；若不辭立委，就是戀棧權位，不顧老闆死活，整個人名聲就臭掉了，未來還能有什麼影響力，就算留任立委又能怎樣？

民眾黨昨召開評議會議，針對黃珊珊等人啟動調查程序，7位委員全員出席開會，但最後仍無結論，僅表示將於下周邀請當事人到場說明後，再進行議處。