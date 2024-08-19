白營政治獻金風波延燒，時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊、時任副總幹事陳智菡19日舉行首場查帳記者會，親上火線說明誤登、漏登項目。前立委郭正亮質疑，黃、陳說有發票，是會計師端木正沒做帳，這很奇怪，他到底有沒有拿到發票，端木正為什麼要漏報，這是最大的疑點。他猜想是根本沒有發票，那黃、陳等於說謊，懷疑這4家公司根本就沒有做那1817萬的業務，那個假帳事實上是在協助某些人把某些錢弄不見。

郭正亮19日在《大新聞大爆卦》節目表示，黃珊珊本來在法律上就不容易有責任，因為直接做假帳是端木正，可能有洗錢的則是木可，這都跟黃珊珊無關。她有的就是督導不周這一類的，那了不起意思意思要判，那也只有2個月易科那種，所以基本上扯不上。

郭正亮指出，不過黃珊珊跟陳智菡她們第一時間都說，是有發票的，是端木正沒有做帳，其實這個是一個很奇怪的點。她說：端木正沒有把我們給他的發票做帳，反而後來把幾筆大帳做了1817萬，然後給那4家公司？「我覺得這個是一個最大的疑點！為什麼端木正要做這件事？」

「那他到底有沒有拿到發票？」郭正亮強調，黃珊珊跟陳智菡是說：我們有給他，是他漏登！黃珊珊講得很清楚，是漏登，然後才有缺口，所以才浮報。那請問端木正為什麼要漏報？他為什麼要做這個動作？這個真的蠻奇怪的！

「所以...我的猜想是根本沒有發票！那黃珊珊跟陳智菡等於說謊耶？那這要不要查？」郭正亮質疑，為什麼沒有發票，那這樣這筆錢就是不見了！「這多嚴重啊？所以端木正那個假帳，事實上是在協助某些人把某些錢弄丟...？弄不見！」因為實在難以想像，一個會計師有拿到發票，然後他會漏登？而且額度這麼大！如果說漏登一兩張當然有可能。後來又灌到這4家公司，所以黃珊珊跟陳智菡的意思是，不是這4家公司嗎？

郭正亮直言，這一點記者會如果不說明，那就是沒有解根本的問題。就是人家懷疑：這4家公司根本就沒有做那1817萬的業務？「可是這1817萬就是憑空消失嘛！那請問它跑去哪裡了？」