為促進租屋市場資訊透明化，內政部繼15日首波公布全台140所大學所在的86個行政區租金統計，因應就業轉職潮，29日再次公布全國287個行政區租金行情統計；此外，也同步公布136個鄉鎮市區的「次類別租金」，分別為「整戶出租」、「獨立套房」、「分租（套）雅房」三大類。內政部表示，統計資料可提供民眾參考合理租金、穩定市場行情，也有助房東房客供需定價。

內政部說明，統計來源採用今年Q1底前有效租約的47.8萬筆租金補貼資料分析，提供各區租金四分位數統計；但為使統計資料具有參考價值，每項租約需超過40筆統計資料才會公布，因此，目前僅針對全國278區公布租金，並針對136個行政區（涵蓋率為36％）公布三大房型租金。

房仲公會理事長王瑞祺說，此舉可達「穩定、依據、參考、效率」的四贏局面，有效資訊傳遞、讓房東有參考出租價格依據，也讓民眾租客了解租金市場分佈，作為合理房租參考，讓從業人員可以更有效率協助媒合，因此，各縣市公會也會同步提供統計資訊。

觀察統計資料中六都的租金75分位數統計，台北市租金最高是松山區2.4萬元、新北市最高行政區是林口2.1萬元、桃園市則是桃園區與蘆竹區並列達1.6萬元、台中市則是北屯區最高達1.7萬元、台南市則是安平區最高達1.6萬元、高雄市則是橋頭區最高達1.68萬元。