內政部次長董建宏29日表示，為擴大照顧不同年齡層的租屋族群，租金補貼戶數自明年起由現行50萬提升至75萬戶，預估經費則由300億元增至350億元。董建宏強調，租金補貼政策並未造成租金普遍上漲現象，據統計已有效減輕申領者居住負擔4至5成，給予實質居住協助。

為精進住宅政策、達成「百萬租屋家庭支持計畫」目標，內政部29日舉辦「租屋家庭支持政策研討會」，跨機關、學界、民間團體及各地租賃住宅服務公會等共同參與，深度探討淨零韌性、多元化社會住宅及租金補貼、租屋市場體系等議題。

董建宏表示，無論是鼓勵目的事業機關共同興辦社會住宅、研議使用權社會住宅執行方案、銜接國家淨零碳排政策等項目，內政部將積極瞭解這次研討會各界代表的意見並研議精進政策，提供國人享有可負擔又高品質的居住環境。

董建宏說，居住正義是社會共識，內政部已於15日首度公布各大學學區租金統計，後續也會秉持「去識別化、隱私保障、租金透明」原則，進一步對外公布全國各行政區租金統計資料，促進租屋市場資訊透明。

董建宏表示，為擴大社會住宅興辦，目前各部會盤點出國公有土地277處或結合老舊宿舍、廳舍等改建需求，採取造鎮及生活圈概念，並結合社會福利、體育、產業、交通、教育及醫療等需求，進行社會住宅興辦的統籌規劃。

社會住宅包租代管方面，截至今年7月底，全國已累計辦理12萬戶，下一階段將透過「促進弱勢媒合」、「連結弱勢資源」及「精進系統功能」3措施來提升弱勢戶媒合質量。

租金補貼方面，董建宏指出，明年起支持對象將提升至75萬戶，預估經費約350億元，將提供簡政便民的措施，落實對租屋族的照顧。同時，內政部已完成租賃住宅市場發展及管理條例修正，明定租約全面適用消保法，並於今年7月修正租屋電費計收標準，施行租屋電費新制，讓租屋電費收取更公平合理、電費資訊透明化。

內政部也委託法律扶助基金會辦理「住宅租賃糾紛法律扶助專案」，自8月起提供免費租屋法律諮詢服務，讓房客在面對租屋糾紛，如不合理要求提前解約、苛扣押金等法律糾紛等狀況，能獲得政府即時協助與支持。

有關外界擔心租金補貼造成房租上漲及溢領疑慮，董建宏說明，據調查統計資料分析沒有造成租金普遍上漲現象，資料庫大數據顯示租金補貼有效減輕申領者居住負擔4至5成。他表示，租金補貼溢領主因是申請人資格變動所致，皆已通知申請人繳回溢領款項。