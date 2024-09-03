全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今、明兩天在彰化市福泰飯店舉行，由環境部長彭啟明與彰化縣長王惠美主持。彭啟明讚王惠美是女漢子，肯定彰化縣7月起推動垃圾分類，還進行破袋檢查，改變民眾長久習慣的事，在全國是第1名，這樣做可大幅減少垃圾量，各縣市應向彰化多學習。

彭啟明指出，他特別要向王惠美請教，要如何對抗大家長久以來的習慣，他得到很正面的答案，也就是垃圾分類是應該要做的事，就是要全力做下去。這兩天的會議主要是討論土壤及地下水汙染整治問題，主要是希望未來土壤及地下水汙染能愈來愈少。

他強調，針對全國農地及地下水汙染整治的問題，環境部未來6年將編列30億元的經費，再逐一針對全國約有100個汙染嚴重的地方進行改善，也將加強稽查，從源頭把汙染減少。

彰化以往部分地區農地長期遭到汙染，王惠美說，彰化屬半工半農，過去因「家庭即是工廠、工廠即是家庭」的歷史共業，導致有633公頃的農田遭受汙染，歷經22年的整治，加上訂定加嚴重金屬排放標準、公告水汙染管制區及廢水總量管制等嚴格環境管理措施，彰化縣污染農地已全數整治完成。

彰化縣的灌溉用水水質重金屬合格率現在達常態性100％，在投入共16億元的經費後，總算是可以「還地於民」，從汙名中華麗轉身，過去彰化縣生產的米遭到汙名化，在經過整治後，現在彰化米不僅榮獲米其林的肯定，更行銷到加拿大、日本等國家。

首日的交流會議中，安排前中興大學教授盧至人及業界專家中興工程顧問社朱敬平分別進行「汙染場址的圍封處理」及「汙染場址活化與再利用管理」專題演講，同時由南投縣環境保護局進行「南投大崗段汙染場址土地活化案」實務案例分享。